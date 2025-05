Flashback-Pic: Romeo Beckham gratuliert David zum Geburtstag

David Beckham (50) feiert seinen 50. Geburtstag – und die Glückwünsche seiner Familie sorgen schon am frühen Morgen für Aufsehen! Besonders Romeo Beckham (22) lässt es sich nicht nehmen, bei Instagram einen ganz besonderen Schnappschuss mit seinem Vater zu teilen: Die beiden sitzen eng nebeneinander, tragen glitzernde Sonnenbrillen in Pink und Blau auf dem Kopf und ziehen gemeinsam eine Schnute. "Alles Gute zum Geburtstag an das wundervollste Vorbild. Ich liebe dich so, so sehr", schwärmt Romeo in seinem Beitrag. Das große Familienfest steigt stilecht: Schon am Vorabend versammelten sich David, Victoria (51) und die Kinder in ihrem Haus in den Cotswolds, während heute Abend eine exklusive Dinnerparty im Londoner Restaurant Core ansteht.

Der ehemalige Fußballstar genießt seine runden Ehrentage sichtlich im Kreis von Familie und Freunden. Schon die Party am Vorabend wurde zum feuchtfröhlichen Vergnügen, wie Fotos und Videos beweisen: Im schicken Ballkleid und Anzug ließ es sich die Familie nicht nehmen und sprang samt Gästen in den Gartenteich. Auch Victoria gratuliert ihrem Ehemann liebevoll – auf ihrem Social-Media-Account schreibt sie rührend: "Du bist alles, wovon ich geträumt habe, und mehr. Du machst mich komplett." Brooklyn (26) und seine Frau Nicola (30) wurden in London gesichtet und sollen nach Berichten an der großen Geburtstagsrunde teilnehmen – eine schöne Überraschung, denn zuletzt wurde über Unstimmigkeiten zwischen dem ältesten Sohn und den Eltern spekuliert.

Die Familie Beckham zeigt sich trotz gelegentlicher Schlagzeilen um Familienzoff wieder vereint und bestens gelaunt. Zwischen Luxuspartys, sportlichen Schnappschüssen aus Kindheitstagen und innigen Erinnerungen pflegen die Beckhams vor allem eines: ihren besonderen Familiensinn. David und Victoria lieben es, Traditionen und Erfolge mit ihren Kindern zu teilen. Die kreativen Glückwünsche der Kinder verraten viel über den lockeren Umgang der Familie, bei dem auch ein Superstar wie David sich nicht zu schade ist, für Ulk-Fotos zu posieren oder beim Familienfest in voller Montur ins Wasser zu springen. So verschmelzen bei den Beckhams persönliche Momente und Glamour – für den perfekten runden Geburtstag mitten im Herzen Londons.

Anzeige Anzeige

Instagram / romeobeckham Flashback-Foto von Romeo und David Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige