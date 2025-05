Tara Tabitha hätte Beziehung gerne länger geheim gehalten

Vor rund einem Monat verzückte Tara Tabitha (32) ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Die Reality-Bekanntheit machte ihre neue Beziehung öffentlich. Kurz darauf verriet sie dann auch, dass es sich bei dem Mann an ihrer Seite um ihren TV-Kollegen Dennis Lodi handelt. Doch anscheinend war das ursprünglich gar nicht geplant, wie sie nun gegenüber Promiflash verrät. "Ich wollte das eigentlich noch nicht öffentlich machen, aber manche Trash-Seiten haben immer so kleine Spoiler eingebaut, um für ihre eigene Reichweite zu sorgen. Und das fand ich halt überhaupt nicht okay", erklärt sie enttäuscht.

Daher habe sie sich dazu entschieden, die Romanze doch öffentlich zu machen: "Ich dachte mir so: Ja, dann muss ich es halt jetzt öffentlich machen, weil das geht nicht, dass andere so respektlos auf meinen Nacken für ihre Reichweite alles leaken." Dass Tara und Dennis aus ihrer Liebe ein Geheimnis machen wollten, hat auch einen guten Grund, wie die The 50-Kandidatin weiter ausplaudert: "Wir haben einfach noch unsere Zeit zusammen genossen. Und es ist halt auch irgendwie blöd mit den Ausstrahlungen [..]. Ich bin ja noch in einem Dating-Format zu sehen. Aber so lange hätten wir es auch nicht verheimlichen können."

Ihre Beziehung machte die Reality-Bekanntheit Anfang April öffentlich – damals verriet sie allerdings noch nicht, wer ihr Herz erobert hat. Doch dann folgte der Schock: Private Fotos von ihr und ihrem Partner, die sie in ihrer Enge-Freunde-Story auf Instagram geteilt hatte, wurden damals offenbar an die Presse weitergegeben und veröffentlicht. "In den letzten Tagen, seitdem ich mehr über meine Beziehung teile, wurde meine Privatsphäre immer weniger respektiert. Ihr habt mehr von mir bekommen und das war nicht genug", wetterte sie damals erbost im Netz und stellte klar: "Auch als Person des öffentlichen Lebens hat man immer noch das Recht auf Privatsphäre."

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige