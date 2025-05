Gerry Turner und seine Lana suchen schon gemeinsames Haus

Reality-TV-Star Gerry Turner und seine neue Freundin Lana machen ernst: Bereits nach zwei Monaten Beziehung sind die beiden auf gemeinsamer Haussuche. Gerry, der als Golden Bachelor große Bekanntheit erlangte, verriet gegenüber dem Magazin People, dass er viel Zeit mit Lana in seinem Haus am See verbringe, aber auch schon auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause sei. "Unsere Geschmäcker sind sehr ähnlich", so Gerry über ihre Vorstellungen beim Hauskauf.

Das Paar ist fast jedes Wochenende unterwegs und zusammen sind sie bereits zu Lanas Eltern nach North Carolina gereist. Auch Unternehmungen wie Sportevents, gemütliche Spaziergänge in Indiana und Restaurantbesuche stehen auf ihrem Programm. Ganz abgeneigt von einer dritten Ehe sind die beiden ebenfalls nicht: "Wir wollen beide eine langfristige, feste Partnerschaft", erzählte Gerry weiter. Dass Lana nur rund 20 Minuten von seiner Tochter entfernt wohnt, sei ein zusätzlicher Pluspunkt – nach seinem Ehe-Aus mit Theresa Nist (71) hatte er sich fest vorgenommen, künftig nur noch Frauen aus der Nähe zu daten.

Zwar ignorierte der ehemalige "Golden Bachelor" Lanas erste Facebook-Nachricht, doch durch Hartnäckigkeit und die regionale Nähe schaffte sie es, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Gerry schätzt besonders, dass er vor Lana ganz er selbst sein kann. "Es ist ein Gefühl von Geborgenheit und Frieden", schwärmte er und fügte hinzu: "Ich bin rundum glücklich."

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner im Januar 2024

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, ehemaliger Golden Bachelor der USA

