Paul Janke (37) ist absolut fasziniert! Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass der ehemalige Bachelor mit den Chippendales durch Deutschland touren wird. Dabei führt er als Moderator zwar vorrangig durch die Show, in den vergangenen Tagen erhielt er aber trotzdem einen guten Einblick hinter die Kulissen der Menstrip-Gruppe. In einem Interview verrät der Blondschopf nun, dass er von dem Talent der Jungs total geflasht ist!

Bei den Proben zu den gemeinsamen Auftritten hat Paul die Chippendales mittlerweile ein bisschen besser kennengelernt. Dabei wurde ihm bewusst, dass es bei der Performance der Combo nicht nur ums Ausziehen geht. "Die Jungs können teilweise ein Instrument spielen, die singen, die haben eine Schauspielausbildung, die können richtig gut tanzen. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich nur nackig macht", zeigt sich der 37-Jährige laut t-online.de vom Können der US-Amerikaner beeindruckt.

Ab Donnerstag, den 25. Oktober wird Paul gemeinsam mit den Muskelpaketen auf der Bühne stehen. Auch wenn er nicht als Tänzer engagiert ist, wird er natürlich ein wenig Haut zeigen. "Das Ritual der Chippendales ist es, sich das Hemd zu zerreißen und das werde ich auch machen. Insofern: Den Oberkörper sieht man in jedem Fall", stellt der TV-Single seinen Fans in Aussicht. Dafür habe er zuletzt beim Training in der Muckibude auch eine Schippe draufgelegt.

Guido Karp Die Chippendales, Menstrip-Gruppe

Christian Alsan Paul Janke, wurde durch "Der Bachelor" bekannt

Instagram / jankepaul Paul Janke

