In dieser Freundschaft sucht man Neid und Missgunst offenbar vergebens! Mittlerweile ist es schon fast eine Woche her, dass der Kensington Palace offiziell bestätigte, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) im Frühjahr zum ersten Mal Eltern werden. Royal-Fans weltweit freuen sich mit dem Paar und natürlich sind auch enge Freunde der Turteltauben hin und weg von dieser überraschenden Baby-News! Besonders eine enge Vertraute der einstigen Schauspielerin kann es immer noch nicht glauben: Priyanka Chopra (36), die jetzt in einem Interview offen über Meghans Schwangerschaft sprach.

"Ich würde als Freundin sagen, dass ich wirklich aufgeregt für sie bin", schwärmte die Hollywood-Beauty im Interview mit People: "Ich denke, dies ist eine neue Phase im Leben einer jeden Frau und ich hoffe, ihre ist so wunderbar, wie sie es sich wünscht." Die 36-Jährige und die Bald-Mama stehen sich schon seit Jahren nahe – Priyanka war sogar als Gast bei der royalen Hochzeit im Mai gewesen, als sich Meghan und Harry in der St George's Chapel romantisch das Jawort gegeben hatten.

Priyanka scheint übrigens schon länger zu wissen, dass Meghan Mutter wird. Als sie Anfang vergangener Woche in einem Interview mit E! News auf ihre Familienplanung angesprochen wird, deutete sie die Schwangerschaft ihrer BFF tatsächlich bereits an: "Ich habe viele Freunde, die gerade Babys erwarten. Ich denke also: 'Gott, ich muss aufholen!'"

Rich Fury / Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Instagram / Priyankachopra Schauspielerin Priyanka Chopra und Herzogin Meghan

Getty Images Priyanka Chopra

