Eine Stadt mit vielen Möglichkeiten! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (30) überraschte ihre Fans vergangene Woche mit dieser Neuigkeit: Sie ist nach Dubai ausgewandert – und das bereits vor acht Monaten. In der arabischen Metropole will sie nach dem Tod ihrer Mutter und ihres Noch-Ehemanns ein neues Leben anfangen. Gegenüber Promiflash hat die 30-Jährige nun erklärt, warum ihre Wahl dabei ausgerechnet auf Dubai fiel!

"Es ist für mich eine Stadt, in der du tausend Möglichkeiten hast. Es ist immer warm, es ist immer sonnig, es ist immer schön", schwärmte die Bloggerin im Interview bei der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (54) im Berlin Dungeon. Außerdem gebe es in Dubai viele Arbeitsmöglichkeiten und die Leute seien offen und ehrlich. "Dort leben so viele unterschiedliche Nationalitäten zusammen und jeder versteht sich und jeder supportet sich gegenseitig", erklärte das Model. Ausländerfeindlichkeit würde es in der Wüstenstadt überhaupt nicht geben.

"Dubai hat auch mich irgendwie ausgewählt", offenbarte Fiona weiter. Es sei eine spannende Reise gewesen, bis sie sich dazu entschieden hatte, tatsächlich dorthin zu ziehen. Was sagt ihr zu ihrem mutigen Schritt? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Star

Anzeige

Instagram/fionaerdmann Fiona Erdmann in Dubai

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann, Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de