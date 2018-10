Was Ariana Grande (25) an Wert zum Shoppen anzieht, könnte so manchen Normalo durch einen ganzen Monat bringen! Am vergangenen Wochenende wurde die "God is a woman"-Interpretin bei einem exzessiven Luxuseinkaufsbummel in New York gesichtet – nur Tage nachdem die geplatzte Verlobung mit Ex-Freund Pete Davidson (24) die Runde machte. Offenbar lenkte sich Ari mit dem kleinen aber kostspieligen Schaufenster-Ausflug ab. Doch nicht nur die vollgepackten Tüten gaben einen Einblick in Arianas Luxus-Lifestyle, auch ihr Outfit für den Trip war unfassbar wertvoll!

Mit einer schneeweißen XXL-Daunenjacke, einer legeren grauen Stoffhose und spitzen Stiefeletten spazierte die Musikerin durch die Häuserschluchten von Manhattan. Dabei wurde sie natürlich von Paparazzi abgelichtet – und wie die Fotoagentur SPLASH herausfand, kostete das unauffällige Outfit ein unglaubliches Vermögen! Der weiße Oversize-Mantel ist von der Marke Moncler in Kooperation mit dem Designer Craig Green und kostet umgerechnet unfassbare 1260 Euro!

Doch nicht nur den Überwurf hat sich Ariana so einiges kosten lassen – auch ihre Schuhe sind nicht etwa von der Stange: Die grazilen weißen Treter stammen vom Designer Christian Louboutin und haben einen stolzen Wert von umgerechnet 889 Euro. Leisten kann sich die "No Tears Left to Cry"-Sängerin das aber allemal. Schließlich chartete ihr letztes Album "Sweetener" in den USA, England und der Schweiz auf Platz eins.

Splash News.com Pete Davidson und Ariana Grande in New York, September 2018

PapCulture / SplashNews.com Ariana Grande in New York City im August 2018

Getty Images Ariana Grande bei der Met Gala 2018 in New York City

