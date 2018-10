Auf das Trennungs-Drama folgt das Frust-Shopping: Die Liebe zwischen Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) erlosch genauso schnell, wie sie vor wenigen Monaten entflammte. Vergangene Woche löste die Popsängerin die Blitz-Verlobung mit dem "Saturday Night Live"-Comedian, der ihr im Juni nach nur einigen Dates die Frage aller Fragen gestellt hatte. Jetzt tröstete sich die "No Tears Left to Cry"-Interpretin beim Shoppen mit ihrem besten Freund über das Liebes-Aus hinweg. Ariana kaufte in New York City tütenweise luxuriöse Markenware.

Dick bepackt mit Einkaufstüten des Luxuslabels Chanel und einem exzentrischen weißen Oversize-Mantel schlenderte sie durch den Stadtteil Manhattan. Passend zum signifikanten Look des Modehauses trug sie übergroße Perlenohringe, die selbst Stilikone Jackie Kennedy (✝64) neidisch gemacht hätten. Ihr wichtigstes Accessoires war jedoch Doug Middlebrook (23). Der Influencer gehört schon seit längerer Zeit zu den engsten Vertrauten der 25-jährigen Sängerin. Erst kürzlich stand er Ariana bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Tod ihres Ex-Partners Mac Miller (✝26) zur Seite.

Ex-Liebschaft Pete hingegen stürzte sich nach der Entlobung in die Arbeit. Während eines Live-Auftrittes verarbeitete der 24-Jährige den Herzschmerz in seinem Comedy-Programm. Unter anderem fragte er im Publikum nach einem Übernachtungsplatz, da ihn Ariana aus dem gemeinsamen Apartment geworfen hatte. Tatsächlich sah er zuletzt auf Paparazzi-Aufnahmen sehr mitgenommen aus – ganz im Gegensatz zu seiner Ex während ihrer Shopping-Tour.

Instagram / dougmiddlebrook Ariana Grande gemeinsam mit Influencer Doug Middlebrook im Juni 2018

Jawad Elatab / SplashNews.com Ariana Grande und Pete Davidson beim Shoppen in New York City im Juni 2018

PapCulture / SplashNews.com Ariana Grande in New York City im August 2018

