Da läuteten die Hochzeitsglocken dann doch schon! Bloggerin Carmen Mercedes Kroll, besser bekannt unter ihrem Instagram-Pseudonym Carmushka, war seit dem Frühjahr dieses Jahres mit Langzeit-Schatz Niclas verlobt. Den Antrag hatte der Geschäftsmann seiner Liebsten an ihrem 26. Geburtstag in ihrer Heimat Polen gemacht. Heiraten wollte das Paar eigentlich erst im kommenden Jahr. Aber das ging jetzt doch ein wenig schneller: Carmen und Niclas gaben sich am Montag das Jawort!

Zumindest standesamtlich sind die Influencer jetzt offiziell Mann und Frau. "Ich könnte nicht stolzer sein, mit dir ab heute nicht nur mein Zuhause, meine Abenteuer, sondern auch meinen Nachnamen zu teilen", schrieb die Neu-Ehefrau stolz auf Instagram. Ihr Angetrauter entschloss sich nämlich dazu, von nun an Kroll mit Nachnamen heißen zu wollen. Dass Carmen ihren Schatz ab jetzt als ihren Ehemann bezeichnen darf, konnte sie noch nicht glauben. "Ich habe in Niclas den Mann gefunden, für den ich schon als Kind immer gebetet habe", war sich die Wahl-Kölnerin komplett sicher in ihrer Traum-Mann-Wahl.

Auch Niclas konnte sein Eheglück kaum fassen. "Ich darf die schönste, intelligenteste und gutmütigste Frau, die ich jemals kennenlernen durfte, meine Frau nennen", schwärmte der Logan Paul-Fan auf seinem Account. Die große Hochzeitssause der beiden findet allerdings erst 2019 statt. Da dürfen sich Fans dann auf noch mehr romantische Carmen und Niclas-Einblicke freuen.

Valerie von www.kreativ-wedding.de Bloggerin Carmushka mit Ehemann Niclas

Instagram / carmushka Niclas Julien und Carmushka

Instagram / carmushka Carmen Mercedes und Niclas Kroll, Influencer

