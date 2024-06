Zum zweiten Mal schwanger: Das geht gerade in Carmushka vor

Carmushka müsste eigentlich im absoluten Mamaglück schweben! Die Internetbekanntheit, die eigentlich Carmen Mercedes heißt, ist bereits Mutter einer Tochter. Kurz danach hatte sie allerdings auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie unbedingt gerne einen Sohn hätte. Nun teilte die Influencerin mit, dass sie wieder schwanger ist – und beschreibt, was da in ihr vorgeht. "Noch nie habe ich Gefühle so stark empfunden wie während dieser Kinderwunschreise. Die Höhen und die Hoffnung sind alles, woran du dich klammerst. Die Tiefen und die Enttäuschung sind schmerzhafter, als ich es mir je hätte vorstellen können", schreibt Carmushka in ihrer Story auf Instagram und fügt noch hinzu: "Ich teile meine Freude jetzt, auch wenn sie sich noch nicht ganz frei anfühlt."

Dass sie die Neuigkeiten nun öffentlich geteilt hat, sei für Carmushka aber Grund zum Aufatmen. "Ihr glaubt nicht, wie erleichtert ich bin, diese schönen Neuigkeiten [...] mit euch geteilt zu haben", teilt sie außerdem mit. Besonders die Anteilnahme ihrer Fans rühre sie sehr. "Eure Liebe in den Kommentaren und Nachrichten ist so herzzerreißend und voller Hingabe", schwärmt die Familienmama.

Carmushka machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie sich noch ein Kind wünscht. "Ich weiß nicht, ob besonders schön oder besonders sensibel. Ich trage einen Wunsch in mir, der sich noch nicht erfüllt hat", erklärte sie vor wenigen Wochen auf Instagram. Im selben Zuge teilte sie auch ihr Bedauern gegenüber Töchterchen Mathilda mit: "Das macht mir Angst. Es sorgt auch dafür, dass ich Schuldgefühle dem Wunderkind gegenüber habe, das mir täglich ins Gesicht strahlt."

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

Instagram / carmushka Mathilda und Carmen "Carmushka" Kroll

