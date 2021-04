Das hatte sie sich wohl etwas anders vorgestellt! Carmen Kroll, im Netz wohl eher unter dem Namen Carmushka bekannt, ist Teil einer neuen Folge von Das perfekte Promi-Dinner. Die Bloggerin tritt dabei gegen ihre Netz-Kollegen und Freunde Michi von Want, Mademoiselle Nicolette, Louis Darcis und Justine Schlütter an. Die Dreharbeiten sind in vollem Gange – und Carmen hat ihren Abend bereits hinter sich. Doch so richtig reibungslos schien dieser nicht über die Bühne gegangen zu sein...

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Unternehmerin einen Tag später zu Wort. "Es war Stress und Chaos [...] Ich habe mir nichts aufgeschrieben, und ich stand da und hatte so einen Blackout. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll", ließ Carmen ihren Tag für die Community Revue passieren. Trotz allem sei es ein wundervoller Abend gewesen: "Es kam alles auf den Teller, was auf den Teller kommen sollte. Deshalb bin ich eigentlich zuversichtlich und es hat auch Spaß gemacht. Aber es war eine riesen Herausforderung, ich bin froh, sie jetzt gemeistert zu haben." Ins Detail darf die Mutter einer Tochter allerdings aktuell noch nicht gehen – auch ihr Menü ist bis zur Ausstrahlung, die wahrscheinlich Anfang Juni sein soll, topsecret.

Ihre prominenten Mitstreiter gaben im Anschluss an das Essen im Netz aber schon einmal ein erstes Feedback ab. "Lecker, richtig gut gemacht", schwärmte zum Beispiel Nicolette. Michi war hingegen etwas fassungslos – aber nicht, weil sie vom Essen enttäuscht war, sondern weil sie all die Jahre nicht ahnte, was für ein Talent in ihrer Freundin schlummert. "Babes, unsere Freunde haben uns einfach vier Jahre in dem Glauben gelassen, dass Carmen nicht kochen kann", berichtete die Kölnerin zu Hause ihrem Partner Mark.

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Bloggerin

Instagram / nicolette.vlogt Mademoiselle Nicolette, 2020

Instagram / michivonwant Michi von Want im Dezember 2020

