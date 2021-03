Das wird eine extrem witzige Runde! Bereits vor einigen Wochen hatte Carmen Kroll, die im Netz wohl eher unter dem Namen Carmushka bekannt ist, angedeutet, dass sie bald im TV zu sehen sein wird. Um welches Format es sich dabei handelt, hatte sie zunächst für sich behalten. Nun war es aber endlich soweit: Die Bloggerin verriet, an welcher Sendung sie mitwirken wird – und welche Netzkollegen ebenfalls dabei sein werden.

Carmen wird bei "Das perfekte Promi Dinner" den Kochlöffel schwingen! "Das wird so ein Chaos-Dinner werden", kündigte die Rheinländerin jetzt in ihrer Instagram-Story an. Damit bezieht sie sich jedoch nicht auf ihre Kochkünste, sondern auf ihre Wohnsituation. Die Dreharbeiten sollen in den kommenden Wochen stattfinden – und Carmen steckt mitten in den Umzugsvorbereitungen: "Ich muss ehrlich sagen, am meisten stresst mich einfach, dass die Umstände nicht so sind wie geplant. Ich muss mich dann hier versuchen zu arrangieren zwischen all den gepackten Kisten und dem Umzugsstress. Es ist so, wie es ist, aber ich denke, dass wir eine Menge Spaß haben werden."

Mit "wir" meint Carmen übrigens ihre kochenden Mitstreiter. In der Folge wird nämlich nicht nur eine Influencerin hinter dem Herd stehen. Ebenfalls mit dabei: Michi von Want, Karo Kauer, Mademoiselle Nicolette und Louis Darcis. Wann die Episode mit den fünf Netz-Stars ausgestrahlt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Instagram / carmushka Carmen Kroll im Juni 2020

Instagram / michivonwant Michi von Want im Dezember 2020

Instagram / karokauer Karo Kauer, Webstar

Instagram / nicolette.vlogt Sex-Bloggerin Mademoiselle Nicolette

Getty Images Louis Darcis, Netz-Star

