"Kein Tabuthema": Bloggerin Carmushka wollte lieber Sohn!

Sie bricht mit Tabuthemen! Die Influencerin, die im Netz unter dem Namen Carmushka bekannt ist, und ihr Mann Niclas haben 2020 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt. Ihre kleine Tochter Mathilda macht das Familienglück seitdem perfekt! In den sozialen Medien lassen sie ihre Fans daran immer wieder teilhaben – auch wenn es mal nicht so gut läuft. Jetzt spricht Carmushka über ihre Enttäuschung, was das Geschlecht ihres Kindes angeht!

„Ich hätte mir eigentlich das andere Geschlecht gewünscht“, gestand sie ihren Fans im Netz. Die Beauty empfindet diese Enttäuschung jedoch nicht als Tabuthema. "Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn ich zugebe, dass ich mich immer als Jungs-Mama gesehen habe. Das hat mit meiner Tochter überhaupt nichts zu tun. Sie ist das tollste Kind und ich liebe sie über alle Maßen", macht sie im Interview mit RTL deutlich.

Diese Erkenntnis hatte sie aber nicht sofort. Carmen kritisierte sich selbst sehr für diesen Gedanken: "Denn was ist schlimmer als eine scheinbar undankbare Mama? Eine undankbare werdende Mama." Sie sei nicht so richtig zufrieden mit sich gewesen. "Ich habe mich für meine Enttäuschung selbst kritisiert", gesteht sie.

Anzeige

Instagram / carmushka Mathilda und Carmen "Carmushka" Kroll

Anzeige

Getty Images Niclas und Carmen Kroll, 2023

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen "Carmushka", Niclas und Mathilda Kroll

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de