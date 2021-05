Carmen Kroll schwelgt in Erinnerung! Für die Bloggerin, die im Netz unter dem Namen Carmushka bekannt ist, könnte es privat wohl kaum besser laufen. Im vergangenen September wurden ihr Mann Niclas und sie zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Mathilda hat das Familienglück der beiden quasi perfekt gemacht. Das Jawort hatten sich die Turteltauben schon 2019 gegeben. Und auch nach zwei Jahren Ehe macht Niclas seine Carmen noch immer überglücklich...

Das beweist dieser zuckersüße Instagram-Post: Zu zwei Throwback-Bildern von ihrem großen Tag schreibt die Unternehmerin: "Du bist der Knopf, der in meinem Leben alles zusammenhält. Happy zweiten Hochzeitstag." Ihr Ehe-Jubiläum können die Kölnerin und ihr Mann aufgrund der aktuellen Lage zwar nicht wirklich feiern – für romantische Stimmung haben sie aber trotzdem gesorgt. "Wir haben uns beim Frühstück das Video von unserer Hochzeit in Dauerschleife angeguckt und es ist so schön", freut sich Carmen.

Ein lustiges Malheur will die Beauty ihren Followern aber nicht vorenthalten: Als liebende Ehefrau wollte sie ihren Niclas zum Jahrestag mit einem selbst gekochten Menü überraschen. Leider hatte sie sich da aber um einen Tag verrechnet. Ihre bessere Hälfte nimmt es mit Humor. Jetzt würden sie eben bestellen und mit einem Glas Wein auf zwei Jahre Ehe anstoßen.

Instagram / carmushka Carmushka im Oktober 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Niclas

Instagram / carmushka Carmen Kroll im Juni 2020

