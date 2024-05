Trotz Tochter: Carmushkas Kinderwunsch noch nicht erfüllt

Sie spricht zum Muttertag auch mal ernste Töne an. Die deutsche Influencerin Carmen Mercedes, auch bekannt als Carmushka, ist Mama einer Tochter. Bereits in der Vergangenheit sprach die Internetbekanntheit ganz offen darüber, dass sie viel lieber einen Sohn gehabt hätte. "Ich weiß nicht, ob besonders schön oder besonders sensibel. Ich trage einen Wunsch in mir, der sich noch nicht erfüllt hat", schreibt die Familienmama nun zu einem Beitrag auf Instagram. Diese Gedanken tun ihr besonders für Töchterchen Mathilda leid. "Das macht mir Angst. Es sorgt auch dafür, dass ich Schuldgefühle dem Wunderkind gegenüber habe, das mir täglich ins Gesicht strahlt", erklärt Carmushka.

Dieses Gefühl wolle sie ihrer Tochter aber nicht geben. "Niemals soll sie denken, nicht genug zu sein, nicht auszureichen, mich nicht komplett glücklich machen zu können. Sie weiß nichts von diesem Wunsch in mir, doch sie spürt es, da bin ich mir sicher", fügt der Webstar noch hinzu. Die Kleine sei sehr empathisch und nehme ihre Mama stets in den Arm, wenn sie es braucht oder muntert sie auf verschiedenste Weisen auf. "Ich bin vieles gerne, doch deine Mama bin ich immer am liebsten. Deinen Namen trage ich am Handgelenk, neben all den Erlebnissen, die du viel schöner beschreiben kannst als ich", findet Carmen noch liebe Worte für ihr Nesthäkchen und zeigt sich sicher, dass sich irgendwann ihr Traum von einem Sohn noch erfüllen wird.

"Ich hätte mir eigentlich das andere Geschlecht gewünscht", sprach Carmushka im vergangenen Jahr gegenüber RTL ganz offen ein Thema an, was für sie nicht tabu sein sollte. "Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn ich zugebe, dass ich mich immer als Jungs-Mama gesehen habe. Das hat mit meiner Tochter überhaupt nichts zu tun. Sie ist das tollste Kind und ich liebe sie über alle Maßen", stellte sie klar.

