Amy Schumer (37) ist immer zu einem kleinen Späßchen aufgelegt. Erst am Montagabend machte die Schauspielerin eine besonders freudige Nachricht öffentlich: Sie und ihr erst im Februar angetrauter Ehemann Chris Welch erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündete die Blondine humorvoll auf ihrem Social-Media-Account. Sie fotoshoppte Chris' und ihren Kopf auf die Körper von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), die gerade ebenfalls ihr erstes Baby erwarten. Damit aber nicht genug: Mit den britischen Royals erlaubt sich Amy jetzt noch einen weiteren Scherz!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Bald-Mama extrem privat – von der in einer Schwangerschaft typischen Morgenübelkeit geplagt über dem Toilettensitz hängend. Dazu schreibt Amy: "Heute ist Markle (Herzogin Meghan) auf Fidschi #ichauch." Die Herzogin von Sussex befindet sich zurzeit auf zweiwöchigem royalen Staatsbesuch in Australien und stattet aktuell den Fidschi-Inseln einen Besuch ab.

Auch gegenüber The Times kann sich die Amerikanerin einen Witz nicht verkneifen: Chris und sie seien begeistert und beinahe guter Dinge, dass er der Vater sei. "Ich freue mich darauf, in jedem Schritt dieses Weges mit Markle (Herzogin Meghan) zu konkurrieren", macht Amy noch deutlich.

Instagram / amyschumer Ehepaar Amy Schumer und Chris Fischer

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer

Anzeige

Xavier Collin/IPA/Splash News Amy Schumer bei der Premiere zu "I feel pretty"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de