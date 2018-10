Finden Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 42) und Alexander Cöster (Clemens Löhr, 50) bei GZSZ wieder zueinander? In der täglichen Vorabendserie erlebte das einstige TV-Traumpaar gute Zeiten und schlechte Zeiten! Im Alkoholrausch landete die Blondine mit dem verheirateten Leon Moreno (Daniel Fehlow, 43) im Bett – ein Seitensprung mit Folgen: Maren bekommt ein Baby! Der betrogene Alex trennte sich aus diesem Grund von seiner Lebensgefährtin, seine starken Gefühle sind aber nach wie vor unverändert. Nächste Woche knistert es bei den beiden gewaltig – zur großen Freude der Zuschauer: Viele Fans fordern eine zweite Chance für das Duo!

In der Wochenvorschau auf Facebook kommentiert Felix Lehmann-Darsteller Thaddäus Meilinger (36) das Geschehen in den Folgen ab dem 29. November. Maren und Alex treffen sich auf einer Halloween-Party im Mauerwerk. "Ich bringe dich nach Hause, keine Widerrede", lauten Alex' Worte an die hochschwangere Maren, die sich über Übelkeit beklagt. In der Wohnung angekommen können sie kaum den Blick voneinander abwenden, es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss. Die Kommentare unter dem Clip sprechen eine deutliche Sprache: Das Publikum wünscht sich eine Liebes-Reunion. "Maren und Alex sind ein tolles Paar! Wäre schön, wenn sie wieder zusammenkämen", schreibt ein Fan. "Die beiden sind schon toll zusammen", findet ein anderer.

Ob die beiden wirklich wieder ein Paar werden? Immerhin trägt Maren Leons Kind unter dem Herzen. Doch auch dieses Hindernis bedenken die Daily-Liebhaber. "Ich hoffe so sehr, das Baby ist doch von den beiden", lautet ein Kommentar. Für den einen oder anderen bleibt folglich zu hoffen, dass die Vaterschaftstests vertauscht wurden – bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist bekanntlich einiges möglich.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Alexander (Clemens Löhr) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Leon (Daniel Fehlow) bei GZSZ

RTL / Sebastian Geyer Daniel Fehlow, Eva Mona Rodekirchen und Clemens Löhr, GZSZ-Stars

