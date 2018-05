Endlich hat Maren (Eva Mona Rodekirchen, 41) Gewissheit! Nachdem die GZSZ-Figur vor wenigen Wochen erfahren hatte, dass sie schwanger ist, kreisten ihre Gedanken immer um die Frage: Wer ist der Vater des Kindes? Schließlich hatte die Kiosk-Besitzerin auf einer Geschäftsreise einen One-Night-Stand mit Leon (Daniel Fehlow, 43). Durch einen Vaterschaftstest erfährt die werdende Mama nun: Ihr Seitensprung hat schwere Folgen, denn das Baby ist nicht von ihrem Lebensgefährten Alex (Clemens Löhr, 50).

Ihre Tochter Lilly (Iris Mareike Steen, 26) hatte den Test in dem Krankenhaus, in dem sie selbst tätig ist, in Auftrag gegeben und ihrer Mutter versichert, dass das Ergebnis schnellstmöglich vorliegen würde. Kurz vor dem Mallorca-Trip gibt die angehende Ärztin Maren dann den verhängnisvollen Umschlag, den die wiederum mitten in den Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der Höfer-Zwillinge Emily (Anne Menden, 32) und Philipp (Jörn Schlönvoigt, 31) öffnet. Und das Schreiben bestätigt, dass ihr Freund, dessen DNA sie für die Untersuchung eingereicht hatte, nicht der Vater ist und somit kommt nur noch Leon als Baby-Daddy infrage. Eine bittere Erkenntnis für die Schwangere, die daraufhin in Schockstarre verfällt.

Schon im Vorfeld der Spezial-Folge munkelten die Fans, dass Leon höchstwahrscheinlich der Vater des Kindes ist. Denn die Vorschau auf die kommenden Episoden kündigt schon an, dass sowohl der Mauerwerk-Betreiber und seine Frau Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) als auch Maren und Alex vorerst getrennte Wege gehen. Und tatsächlich: Maren gesteht Sophie die Wahrheit, nachdem diese auf Mallorca angeschossen wurde.

