Den ganz großen Auftritt hat sie wirklich drauf! Schon bei ihrer Hochzeit verzauberte Herzogin Meghan (37) alle Fashion-Fans mit ihrem puristischen und noblen Braut-Look. Auch während ihrer offiziellen Reise mit Prinz Harry (34) durch Australien, Neuseeland und Ozeanien hat sie bisher schon so einige Male mit ihren Outfits für Aufsehen gesorgt – vor allem dann, wenn sie sich in glamourösen Abendroben zeigte. Zurück in Sydney trug sie bei einer Gala jetzt wieder ein Ballkleid mit Wow-Faktor.

Bei den Australian Geographic Society Gala Awards 2018 in Sydney hielt Meghan eine Laudatio auf eine Gewinnerin. Einen Mode-Award hätte sie dabei definitiv für ihr Kleid von dem verstorbenen Stardesigner Oscar de la Renta (✝82) verdient. Das Dress ist stolze 11.300 Euro wert und reißt damit erneut ein ordentliches Loch in die Reisekasse des Royal-Pärchens. An ihren Schuhen wiederum hatte die 37-Jährige offenbar gespart: Sie trug zum wiederholten Mal ihre geliebten schwarzen Aquazzura Pumps für 550 Euro.

Die Schuhe besaß die werdende Mutter schon vor ihrer Reise nach Australien und hatte sie bereits zu verschiedenen Terminen in Großbritannien angezogen. Auch im Laufe ihrer aktuellen Reise entschied sich die Herzogin mehrfach für das edle Schuhwerk. Wie gefällt euch Meghans Kleid? Ist es das schönste, das sie bisher auf ihrem Staatsbesuch getragen hat? Stimmt darüber ab!

Getty Images Herzogin Meghan bei den Australian Geographic Society Awards in Sydney

Action Press / Royalfoto Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei den Australian Geographic Society Awards in Sydney

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei den Australian Geographic Society Awards in Sydney

