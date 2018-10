Paris Hilton (37) hat mal wieder allen gezeigt, dass sie ein Händchen für Mode hat! Am Samstagabend versammelte sich wieder alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, auf der Casamigos Halloween Party in Beverly Hills. Die Gästeliste war hochkarätig: Auf dem von George Clooney (57) und Rande Gerber (56) ins Leben gerufenen Event erschienen neben Models wie Cindy Crawford (52) und Karolina Kurkova (34) auch Vertreter der Musikwelt wie Harry Styles (24) und vielen mehr. Die Erbin der Hilton-Dynastie war auch am Start: Paris verzauberte als funkelnde Fantasy-Kreatur!

Das Horn eines Einhorns auf der Stirn, glitzernde Öhrchen auf dem Kopf, das Gesicht eines Vogels auf der Brust und die Flügel eines Schmetterlings an den Stiefeln – Paris Hilton hat sich passend zum diesjährigen Grusel-Fest wieder ordentlich in Schale geworfen. Dabei handelte es sich bei ihrer Verkleidung auf Clooneys Tequila-Party um ein glitzerndes Geschöpf, das wahrscheinlich niemand zu erraten vermag. Geheimnisvoll und sexy – das war wohl ihre pink-türkise Devise!

Die Liebste von Chris Zylka (33) kam aber keinesfalls alleine zur Feier. Im Schlepptau hatte sie ihre jüngere Schwester Nicky Hilton Rothschild (35). Im Gegensatz zu Paris stach sie zwar farblich eher weniger ins Auge, setzte dafür aber durch und durch auf Silber und Gold. Ihr kurzes Kleidchen trug sie bereits am 21. Geburtstag ihrer Sis.

Splash News Paris Hilton auf der Casamigos Halloween Party in Los Angeles

Getty Images Paris Hilton, Hotelerbin

Splash News Nicky Hilton Rothschild auf der Casamigos Halloween Party in Los Angeles

