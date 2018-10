Ende Mai ließ Mona Stöckli (36) exklusiv bei Promiflash die Bombe platzen: Sie erwartet ihren ersten Nachwuchs. Mit Schatz Peter freut sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin aus der Staffel von Jan Kralitschka (42) riesig auf den Spross. Die zwei sind schon bald Eltern eines Mädchens. Ramona ist aktuell im neunten Schwangerschafts-Monat und mächtig stolz auf ihren Baby-Bauch. So stolz, dass sie den jetzt noch einmal besonders hervorhebt!

Auf Instagram setzt die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin ihre neuen Kurven mit engem Wollpulli perfekt in Szene. "Ich bin jetzt in der 36. Woche und ich frage mich, wie groß er noch werden will. Kugelfisch ahoi, aber: Ich liiiiiebe meinen Bauch einfach", zeigt sich die Mum to be überglücklich mit ihrer vorübergehenden Figur. Trotz der puren Freude beklagt Mona aber auch das eine oder andere Wehwehchen.

"Schon spooky, wie von der einen auf die andere Minute einfach Hände und Füße anschwellen können – gerade bei den Fingern kam ich mir vor wie ein Michelin Männchen", geht die Bald-Mama humorvoll mit den für eine Schwangerschaft typischen Wassereinlagerungen um. Hättet ihr gedacht, dass Mona schon in der 36. SSW ist? Stimmt ab!

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli

Promiflash Ex-Bachelor-Kandidatin Mona Stöckli und ihr Freund Peter

