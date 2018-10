Andreas Widmann war ein harter Verhandlungspartner für die Investoren bei Die Höhle der Löwen. Er stellte am Dienstagabend seine Idee für gezielte Werbung auf LKWs vor und machte mächtig Eindruck auf die Experten. Zunächst verlangte der junge Gründer 500.000 Euro für 10 Prozent seiner Firma RoadAds. Das war den Löwen zu wenig. Am Ende einigten sich Carsten Maschmeyer (59), Georg Kofler (61) und der Erfinder auf einen Deal: 750.000 Euro für 25 Prozent Beteiligung. Doch nach den Dreharbeiten trennten sich die Wege der drei. Offenbar gab es doch ein paar geschäftliche Differenzen.

Wie Bild berichtet, stiegen beide Investoren nach der Aufzeichnung wieder aus – aber warum? "Wir sind an ein paar Punkten zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen, weshalb wir am Ende nicht zusammengefunden haben", erklärte Unternehmens-Chef Andreas im Interview. Doch trotz des geplatzten Deals stehe er noch immer in guten Kontakt zu den Löwen. Woran der endgültige Abschluss konkret scheiterte, ist nicht bekannt.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass ein Deal im Anschluss an die Show platzte. Erst vergangene Woche erklärte Carsten, dass er sein Angebot für den Windelsensor CURALUNA zurückziehen musste, da das Produkt bereits auf dem taiwanischen Markt vertrieben wurde.

