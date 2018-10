Diese Promis stehen bereits in den Startlöchern für Halloween! Während sich die Stars und Sternchen in Hollywood das ganze Jahr über wie aus dem Ei gepellt auf den Red Carpets dieser Welt präsentieren, verwandeln sie sich Ende Oktober regelmäßig in schaurige Gestalten. Wenige Tage vor dem großen Fest des Schreckens testen ein paar von ihnen bei der Halloween-Party des Magazins Just Jared bereits für ihren großen Auftritt am 31., wie sie mit ihren Looks bei den Fans ankommen: Dies sind die schrägsten Kostüme der Vor-Halloween-Zeit!

Bereits zum siebten Mal lud die Promi-Plattform zur großen Sause in Los Angeles und läutete damit den Halloween-Countdown ein. Model Ireland Baldwin (23), die Cousine von Justin Biebers (24) Flamme Hailey (21) ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und zeigte sich den Fotografen als gruselige Axtmörderin. Den Kontrast dazu bildete American Horror Story-Schauspielerin Taissa Farmiga, die sich als süßer Bonbon-Automat verkleidete. Auch Twilight-Darstellerin Ashley Greene (31) verzichtete bei ihrer Idee auf den Gruselfaktor und erschien als niedliche Abwandlung von Robin Hood.

Weder besonders süß noch gruselig zeigten sich "Jane the Virgin"-Star Jenna Ortega (16) und ihr vermeintlicher Boyfriend Asher Angel (16): Sie gingen im Partnerlook als das Ex-Couple Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24). Auch Sarah Hyland (27) und Wells Adams (34) bewiesen als Taco-Belle ihre Kreativität.

FayesVision/WENN.com Ireland Baldwin bei der Halloween-Party von Just Jared 2018

Anzeige

FayesVision/WENN.com Ashley Greene bei der Halloween-Party von Just Jared 2018

Anzeige

FayesVision/WENN.com Taissa Farmiga, Halloween-Party von Just Jared 2018

Anzeige

FayesVision/WENN.com Jenna Ortega und Asher Angel, Halloween-Party von Just Jared 2018

FayesVision/WENN.com Sarah Hyland und Wells Adams bei der Halloween-Party von Just Jared 2018

FayesVision/WENN.com Kelly Osbourne bei der Halloween-Party von Just Jared 2018

FayesVision/WENN.com Drake Bell bei der Halloween-Party von Just Jared 2018

FayesVision/WENN.com Leona Lewis bei der Halloween-Party von Just Jared 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de