Felix von Jascheroff (36) kann sein Liebesglück offenbar immer noch nicht fassen! Vor über drei Jahren lernte der Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Star die Frau seines Lebens kennen. Im Juni 2017 gaben sich Bianca Bos und der Schauspieler dann endlich das Jawort. Die Schmetterlinge scheinen im Bauch des TV-Hotties aber auch nach so einer langen Beziehungszeit noch mächtig zu flattern: Im Netz machte Felix seiner besseren Hälfte nun eine unglaublich süße Liebeserklärung!

Das Ehepaar gönnt sich gerade eine wohlverdiente Auszeit auf Fuerteventura – und bei so viel Sonne scheinen die Glücksgefühle mit Felix nur so durchzugehen! Auf Instagram teilte der 36-Jährige einen romantischen Clip, in dem das Traumpaar am Strand spazieren geht und sich genüsslich abknutscht. Dazu schrieb der Serienstar ganz ergriffen: "Mein Jackpot, meine Rarität, mein Heiligtum, mein Alles. Für immer!" und fügte noch den Hashtag #CoupleGoals hinzu.

Dass Felix so offen von seiner Frau schwärmt, kam vor allem bei seinen Fans super an. Unter dem süßen Kuschelvideo vom Strand tummelten sich Hunderte begeisterte Kommentare wie "So süß ihr beiden! So muss das sein!" oder "Schönes Paar, ich freue mich für euch!"

Instagram / felixvjascheroff Bianca Bos und Felix von Jascheroff

Anzeige

AEDT/WENN.com Bianca Bos und Felix von Jascheroff im Juni 2017

Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und seine Ehefrau Bianca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de