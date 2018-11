Seit 2015 sind Motsi Mabuse (37) und Evgenij Voznyuk ein Paar. Im Juni 2017 heirateten die zwei ganz romantisch auf Mallorca und bekamen etwa ein Jahr später ihr erstes gemeinsames Baby. Und das kleine Mädchen hat seitdem das Leben seiner Eltern ganz schön auf den Kopf gestellt. Bleibt da das noch relativ frische Eheleben manchmal auf der Strecke? Im Interview verrät die Let's Dance-Jurorin jetzt, wie sich ihre Partnerschaft seit der Geburt ihrer Tochter veränderte!

"Wir sind jetzt eine Familie. Und das macht meine Beziehung mit Evgenij noch verbindlicher", plauderte die gebürtige Südafrikanerin gegenüber Gala aus. Natürlich drehe sich derzeit alles nur um ihre Tochter. Kein Wunder – so ein kleiner Neuankömmling beansprucht schließlich eine Menge Aufmerksamkeit. "Da müssen wir beide noch einen Weg finden, um uns als Paar nicht aus den Augen zu verlieren", gab die Neu-Mami offen zu.

Motsi weiß genau, warum ihr Töchterchen meist im Mittelpunkt steht: "Wir sind so gerne zu dritt, wir sind so gerne eine Familie!" Das liege womöglich daran, dass ihre und Evgenijs Eltern und Geschwister nicht in Deutschland leben. Dank ihres Nachwuchses seien sie nun nicht mehr alleine. "Wir haben die Kleine", strahlte der TV-Star vor Glück.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit Evgenij Voznyuk und dem gemeinsamen Kind

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Alexander Scheuber/Getty Images Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse

