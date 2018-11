Moment mal, gehörte Kendall Jenners (23) volle Aufmerksamkeit zuletzt nicht Anwar Hadid (19)? Nach monatelangem Hin und Her zwischen ihm und ihrem On-Off-Boyfriend, dem Basketballspieler Ben Simmons, sah es jedenfalls so aus, als hätte sich der Reality-Star endlich für den Modelbruder von Gigi Hadid (23) entschieden. Jetzt hat sich das Liebeskarussell offenbar aber erneut gedreht: Kendall wurde nun wieder mit ihrem Verflossenen Ben gesichtet!

Alte Liebe rostet nicht – so sieht es jedenfalls in einem Video von TMZ aus. Die Aufnahme zeigt das ehemalige immer-wieder-Paar nach einem Basketballspiel in Philadelphia. Darauf ist zu sehen, wie Kendall von jeder Menge Security zu ihrem Ex geführt wird. Bei einer netten, kleinen Unterhaltung bleibt die Reunion allerdings nicht: Nach einigen Blicken nach links und rechts stiegen die Brünette in Rot und der Sportler gemeinsam in einen Luxus-Van.

Das dürfte Bens Nebenbuhler Anwar schwer treffen. Immerhin hieß es, dass der 19-Jährige schon seit Jahren heftig in die Brünette verknallt sein soll. Nach ihrem ersten Kuss habe er sich vorgenommen, den TV-Star mit romantischen Einfällen ein für alle Mal für sich zu gewinnen. Bleibt abzuwarten, ob er sein Vorhaben nach Kendalls Fremdvergnügen noch weiter verfolgen wird.

TMZ/MEGA Kendall Jenner und Ben Simmons in Philadelphia

SplashNews.com // KCS Presse / MEGA Anwar Hadid und Kendall Jenner

TMZ/MEGA Kendall Jenner und Ben Simmons

