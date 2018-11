Da hat wohl jemand aus seinen Patzern gelernt! Landwirt Dirk legte bei Bauer sucht Frau zunächst einen echten Fehlstart hin: Als Kandidatin Deborah zur Hofwoche anreiste, hatte der 40-Jährige nichts Besonderes zum Empfang vorbereitet und auch gefühlsmäßig konnte er sich nicht auf die Blondine einlassen. Kein Wunder, dass die 36-Jährige den Hobby-Schäfer vergangene Woche verließ. Doch Dirk bekam eine neue Chance: In der aktuellen Folge besuchte ihn Bürokauffrau Lena – und siehe da: Der Sauerländer ging plötzlich zur Romantik-Offensive über!

Er lieferte wirklich das ganze Programm: Für seine neue Herzdame hatte er das Haus liebevoll dekoriert und die Bettwäsche neu bezogen; Blumen durften natürlich auch nicht fehlen. Er hatte sogar eine Torte für seine Liebesanwärterin backen lassen – denn eine Sache weiß der Milchvieh- und Schweinebauer jetzt: "Wenn man eine Frau haben will, muss man sich schon reinhängen und das werde ich jetzt machen." Die Kehrtwende beim schüchternen Brillenträger fiel auch den Zuschauern auf. "Bitte, wer sind Sie und was haben Sie mit Dirk gemacht", "Dirk haut alles raus. Der sollte aufpassen, dass er vor lauter Schleimerei nicht ausrutscht" und "Dirk legt sich grade zu 150 Prozent ins Zeug. Respekt, an Lena scheint ihm was zu liegen", lauteten zum Beispiel drei Twitter-Reaktionen zur gestrigen Episode.

Dirk scheint mit seiner neuen Strategie Erfolg zu haben. Lena war bei ihrer Ankunft nämlich völlig entzückt darüber, wie viel Mühe sich der Farmer für sie gemacht hatte – vor allem über die schöne Torte freute sich die Single-Lady. Ihr erstes Fazit fiel dementsprechend sehr positiv aus: "Der Dirk ist sehr charmant", sagte sie lächelnd bei "Bauer sucht Frau". Sind sie und Dirk das neue Traumpaar? Stimmt ab!

