Klappt es diesmal mit der Liebe? Für einige Landwirte bei Bauer sucht Frau läuft es in diesem Jahr nicht so richtig rund mit den Mädels. Schon beim Kennenlernen auf dem Scheunenfest gab es ein heilloses Durcheinander und auch auf der Hofwoche wollen die Funken nicht so richtig überspringen. Sauerländer Dirk wurde in der vergangenen Episode von Blondine Deborah verlassen, da sie sich mehr Gefühl von ihm erhofft hatte. Doch der Brillenträger hat Glück im Unglück, denn eine zweite Herzdame zeigte Interesse an ihm.

Wie RTL jetzt bekannt gab, bekommt Dirk am Montag in der neuen Folge Besuch von Bürokauffrau Lena. Die 40-Jährige hatte sich ursprünglich für Bauer Bernhard beworben. Der wiederum entschied sich allerdings für Blondine Annett und scheint auch großen Gefallen an ihr gefunden zu haben. Ein Glücksfall für Dirk und Lena. "Du hast wirklich ein schönes Lächeln. Ich hab schon öfters an dich gedacht", verrät der Schäfer seiner neuen Flamme schüchtern.

Auch bei seinen Kollegen Andreas und Jörn wird es ernst. Der kanadische Farmer Andreas verabschiedete gerade erst Angelika, da sie nicht wirklich zueinander passten. Konkurrentin Irmgard darf nun ihre Hofwoche mit dem Cowboy antreten. In Namibia muss Jörn sich noch zwischen den Beautys Oliwia und Ilona entscheiden.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Bernhard mit seinen Bewerberinnen beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dirk, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2018

MG RTL D Oliwia, Ilona und Jörn bei "Bauer sucht Frau" in Namibia

