Was steckt hinter Victor Seitz' emotionalem Netz-Posting? Der Influencer gewann durch seine Teilnahme bei Love Island jede Menge Follower und lernte in der Kuppelshow außerdem Joana kennen, mit der er es bis ins Finale schaffte. Seit Kurzem ist jedoch klar, dass ihre Beziehung in eine ungewisse Zukunft steuert. Nun gab sich Victor auf seinem Profil den Tränen nahe und warf bei besorgten Fans Fragen auf.

Der musikalisch begabte TV-Star postete auf seinem Instagram-Account ein Bild, das ihn im dunkelblauen Anzug am Klavier zeigt. "Das ist ein Screenshot aus einem Video, das ich gedreht habe. Aber ich bin nicht sicher, ob ich es hochladen werde! Ich habe geweint, nachdem ich es gedreht habe", kommentierte der Lockenkopf seinen Beitrag. Dazu setzte er den Hashtag #brokenheart – warum sein Herz gebrochen ist, verriet der gebürtige Spanier dagegen nicht.

Neben Bewunderung für das Motiv äußern seine Insta-Fans auch Sorgen. Einige scheinen das Posting auf die Situation mit Joana zu beziehen und haken nach, wie der Stand ihrer scheinbar erloschenen TV-Liebe ist. Die 22-Jährige hatte erst kürzlich öffentlich gemacht, dass sie und Victor momentan in einer schwierigen Phase stecken. Er selbst äußerte sich noch nicht zu der Angelegenheit.

RTLII Joana und Victor bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / vicalexe Victor Seitz, bekannt aus "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Victor und Joana im "Love Island"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de