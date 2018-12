Für Victor Seitz und seine Joana war das Ende von Love Island auch der Schluss ihres Pärchendaseins: Kurz nach dem Finale der Kuppel-Show wurde es ruhig um die Drittplatzierten. Bislang hatte sich nur Joana zu Wort gemeldet und via Social Media ein Statement veröffentlicht. Darin schrieb sie: Für sie und Victor sei die Zeit in der Show nur eine Kennenlernphase und kein Zusammensein gewesen. Jetzt äußerte sich auch Joanas Ex zum ersten Mal über das Liebes-Aus!

Bei The Dome in Oberhausen verriet der gebürtige Spanier, dass sich eine Liebesbeziehung zwischen ihm und Joana nie richtig entwickeln konnte: "Das Problem war, wir haben uns nicht mehr so oft gesehen und das muss man halt, wenn man ein Paar ist", sagte er im Gespräch mit Promiflash. Deswegen habe es zwischen ihm und Joana nach dem Ende der Sendung nicht geklappt.

Für "Love Island"-Mitstreiter Yanik Strunkey hingegen war von vornherein klar, dass es für dieses Paar kein Happy End geben kann. "Ich habe keinen bestimmten Grund dafür. Ich habe das einfach im Gefühl, ich glaube es eben nicht", hatte der Fitness-Fan im Oktober gegenüber Promiflash erklärt.

Instagram / joanaloveeee Victor Seitz und Joana

RTL II Kandidat Victor bei "Love Island"

Love Island, RTL II Yanik Strunkey, "Love Island"-Kandidat 2018

