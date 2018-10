Endlich bekommt die deutsche TV-Landschaft ein Kultformat zurück: Vor einigen Tagen wurde verkündet, dass THE DOME wieder ausgestrahlt werden soll. Nach über sechs Jahren kehrt die Musikshow mit vielen nationalen und internationalen Stars zurück auf die Mattscheibe. Auch die Moderatoren wurden vor Kurzem bereits verkündet – nun folgte das erste Line-up: Neben vielen Künstlern werden auch die Love Island-Boys Marcellino Kremers, Tobias Wegener und Victor Seitz am Start sein!

Wie der Sender RTL II nun verriet, werden die Jungs, die mittlerweile wieder Single sind, auf dem Event ein lustiges Wiedersehen feiern. Marcellino, Tobi und Victor haben in der Kuppelshow zwar nicht ihre Traumfrau gefunden – dafür aber Freunde fürs Leben! Ihren gemeinsamen Abend bei "THE DOME" werden die drei daher mit Sicherheit nicht so schnell vergessen: Immerhin werden sie auf derselben Bühne stehen wie Alan Walker (21), Anne-Marie (27), Alle Farben, Rea Garvey (45) und viele mehr.

Am 30. November findet die Großveranstaltung in der König-Pilsner-ARENA Oberhausen statt. Neben Giovanni Zarrella (40) moderieren in diesem Jahr auch die Web-Superstars Lisa und Lena (16) die Show. Am 01. Dezember können sich die Zuschauer vor der Flimmerkiste dann von dem XXL-Konzert begeistern lassen.

Instagram / marcellinokremers Victor Seitz und Marcellino Kremers, bekannt aus "Love Island"

Getty Images Anne-Marie, Sängerin

Getty Images Giovanni Zarrella in Berlin

