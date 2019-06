Diese Nachricht dürfte unzählige Frauen mitten ins Herz treffen! In der vergangenen Staffel der Kuppelshow Love Island brachte Victor Seitz eine gewisse Portion Musik und Romantik ins Spiel. Der Gitarrist verzauberte so einige liebeshungrige Kandidatinnen mit seinem Fingerspitzengefühl und seinen gefühlvollen Songs. Ab sofort haben auch endlich seine Fans die Möglichkeit, sich ununterbrochen an dem Goldkehlchen zu erfreuen: Am Freitag hat der gelockte Blondschopf seine erste Single veröffentlicht!

In Zusammenarbeit mit dem Label El Cartel Music arbeitete der sensible Sonnyboy an seinem musikalischen Debüt. Mit dem Titel "Just Friends" bleibt der leidenschaftliche Sänger seinem Sound-Geschmack treu, was Bewunderer von Victors Performances in der Flirt-Villa besonders begrüßen dürften. Das Musikvideo lässt sich auf dem YouTube-Kanal von RTL II abrufen.

Im Interview mit Promiflash gibt sich der Womanizer zufrieden. "Ich freue ich auf jeden Fall sehr, das ist auch vielleicht der Anfang meiner Musikkarriere, wer weiß. Ich hoffe, die Leute mögen das, da steckt viel Arbeit dahinter. Das ist für mich ein Traum", ist Victor von seinem jüngsten Projekt hin und weg.

RTL II, Love Island Victor Seitz an der Gitarre, "Love Island" 2018

RTL II / Kathrin Kraus Victor Seitz für seine Single "Just Friends"

RTL II / Kathrin Kraus Victor Seitz für seine Single "Just Friends"

