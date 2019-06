Führt seine Musik Victor Seitz bald in ein neues TV-Format? Im vergangenen September bezauberte der Lockenkopf seine Love Island-Kolleginnen, verließ die Show mit Joana und war kurze Zeit darauf wieder solo unterwegs. Offenbar kein Grund für den musikalischen Ex-Islander, Trübsal zu blasen – jetzt veröffentlichte er seinen ersten Song. Ob ihn "Just Friends" in naher Zukunft etwa zu Deutschlands größter Castingshow führt?

Tatsächlich habe er derzeit keine Fernsehauftritte geplant, verriet der 21-Jährige gegenüber Promiflash. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Victor weitere TV-Gigs ausschließt: "Ich freue mich sehr auf meine Musik-Karriere, aber man weiß ja nie: Vielleicht komme ich im Fernsehen, aber mit Musik. Man kann beide kombinieren vielleicht, vielleicht bin ich in zehn Jahren bei DSDS oder so." Ganz sicher ist sich das Gitarrentalent zwar nicht, ob er als Teilnehmer oder als Juror irgendwann einmal zu Dieter Bohlens (65) Show gehen soll – was Victor jedoch weiß: Die Musik steht bei ihm jetzt erst einmal im Vordergrund.

Die Expertenrunde der kommenden DSDS-Staffel steht bereits fest: Neben Urgestein Dieter werden erneut Pietro Lombardi (27), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) die Kandidaten bewerten. Vielleicht ja auch Victor – könnt ihr euch den Sänger bei DSDS vorstellen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

