Na, wer hat diesen "Love Island"-Hottie gleich erkannt? Richtig, es handelt sich um Victor Seitz! Der Influencer hatte sich 2018 gemeinsam mit Tobias Wegener (28), Marcellino Kremers, Tracy Candela und Co. durch die zweite Staffel der beliebten Kuppelshow geflirtet – und mit seiner damaligen TV-Partnerin Joana Palmera sogar den dritten Platz belegt. Jetzt überrascht das Model seine Fans mit einem Umstyling der besonderen Art: Victor hat sich von seiner langen Lockenmähne getrennt!

Auf Instagram teilte Victor jetzt einen kurzen Clip, in dem er seiner Community seine haarige Veränderung präsentiert: In dem Video zeigt sich der Hottie zunächst mit seiner gewohnten wuscheligen Surfer-Frise, bevor er sein neues Styling in Szene setzt. Der Student trägt seine Mähne jetzt an den Seiten kurzgeschoren, während das Deckhaar etwas länger und lockig geblieben ist.

Kein Wunder, dass Victor mit diesem krassen Umstyling so manche Reaktion in den sozialen Medien auslöste. Während sich einige Fans den Surfer-Look zurückwünschen, zeigte sich beispielsweise "Love Island"-Kumpel Tobi Wegener begeistert. "Shuuuuu, Model", kommentierte der ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmer und unterstrich seine Aussage unter anderem mit Flammen-Emojis.

Anzeige

Instagram / vicalexe Victor Seitz im August 2020 auf Menorca

Anzeige

Instagram / vicalexe Victor Seitz im April 2021

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, ehemaliger "Promis unter Palmen"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de