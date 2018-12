Großer Showdown bei The Dome am vergangenen Freitagabend! Nur sechs Wochen nach ihrer Trennung trafen Tracy Candela und Marcellino Kremers auf dem musikalischen Event in Oberhausen wieder aufeinander. Auf Love Island hatten sich die schöne Studentin und der durchtrainierte Rheinländer zuvor kennen und lieben gelernt. Doch seine Gefühle haben letztendlich nicht ausgereicht, sodass es schon bald zum Beziehungs-Aus des TV-Traumpaares kam. Im Interview mit Promiflash verriet er jetzt, wie seither der Umgang mit Tracy ist.

Gemeinsam mit seinen Kuppel-Kollegen aus dem Flirt-Format, Victor Seitz und Tobias Wegener, traf der Fitness-Fan auf dem roten Teppich auf Promiflash. "Man spricht natürlich ganz normal miteinander. Man grüßt sich auch und man ist freundlich zueinander, weil es gibt ja auch keinen Grund, unfreundlich zu sein", plauderte er über das Wiedersehen mit seiner Ex aus. Dicke Luft herrsche also nicht zwischen den beiden. "Das ist eine ganz normale Bindung oder Beziehung, die man hat", beteuerte er weiter.

Auch Victor und Tobias sind inzwischen wieder auf dem Single-Markt. So beendeten Tobi und seine Auserwählte Natascha Beil ebenfalls ihr Techtelmechtel. "Wir haben das offene Gespräch gesucht und waren einer Meinung darüber, dass es auch in Zukunft nicht funktioniert", gestand der 25-Jährige. Zuletzt ging auch Victors Beziehung zu seiner Joanna in die Brüche. "Wir haben uns nicht mehr so oft gesehen und das muss man halt, wenn man ein Paar ist", lautete sein Fazit.

Instagram / tracy_candela_loveisland Tracy Candela, "Love Island"-Star 2018

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, "Love Island"-Star 2018

Instagram / marcellinokremers Tobias Wegener, Victor Seitz und Marcellino Kremers

