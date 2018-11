Endlich wagt Brad Pitt (54) sich wieder ins Rampenlicht! In den vergangenen Monaten war es eher still um den Hollywoodstar. Aktuell befindet er sich noch in der Scheidung von seiner langjährigen Partnerin Angelina Jolie (43). Obwohl ihm dieser Prozess nicht allzu viel ausmachen soll, schien er sich in letzter Zeit trotzdem möglichst von öffentlichen Veranstaltungen und Red Carpets fernzuhalten. Was auch immer der Grund dafür war – nun zeigte Brad sich mal wieder bei einer Preisverleihung!

Am vergangenen Sonntagabend stand er als Überraschungsgast auf der Bühne der alljährlichen Hollywood Film Awards in Beverly Hills – mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht, wie die Fotos der Veranstaltung zeigen! Dort präsentierte Brad mit einer kurzen Ansprache den Regisseur Felix van Groeningen, der für seinen Dramastreifen "Beautiful Boy" mit dem Hollywood Breakthrough Director Award ausgezeichnet wurde. Dieser Preis wird stets Regie-Newcomern verliehen, die bereits mit einer ihrer ersten Arbeiten einen richtigen Hit landen.

Brad steht aktuell auch für ein neues Projekt vor der Kamera! Gemeinsam mit Leonardo DiCaprio (43) dreht er gerade "Once Upon a Time in Hollywood" – den neusten Film von Star-Regisseur und -Drehbuchautor Quentin Tarantino (55) im Stil der 60er Jahre. Das ist übrigens der erste Streifen, in dem die beiden Schauspiel-Legenden zusammen zu sehen sein werden.

Emma McIntyre/Getty Images for HFA Schauspieler Brad Pitt bei den Hollywood Film Awards in Beverly Hills

Matt Winkelmeyer/Getty Images for HFA Brad Pitt und Felix van Groeningen bei den Hollywood Film Awards 2018

GAC / MEGA Brad Pitt und Leonardo DiCaprio am Set von "Once Upon a Time in Hollywood"

