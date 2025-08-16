Nach Einbruch: Brad Pitt kauft ein neues Millionen-Anwesen

Im Juni drangen Einbrecher in die Villa von Brad Pitt (61) in Los Angeles ein. Nun soll der Hollywoodstar sich ein neues Domizil zugelegt haben. Berichten von The Standard zufolge kaufte er für rund 10 Millionen Euro eine Villa in den Hollywood Hills. Das etwa 8,4 Quadratkilometer große Haus gehörte vorher dem Gitarristen der Band The Killers, Dave Keuning. Das Anwesen im spanischen Stil bietet Brad sechs Schlafzimmer, acht Badezimmer, einen eigenen Grillplatz sowie einen luxuriösen Außenpool. Zudem soll man dank der Lage einen atemberaubenden Ausblick auf Los Angeles und den Pazifischen Ozean haben.

Ob Brad sich nun von seinem alten Anwesen trennen wird, ist nicht klar. Am 25. Juli bestätigte das Los Angeles Police Department gegenüber TMZ, dass drei Männer durch ein Fenster in das Haus einbrachen. Sie sollen die einzelnen Räume durchwühlt haben, allerdings ist nicht bekannt, ob etwas geklaut wurde. Der 61-Jährige selbst war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, da er sich auf Promo-Tour für seinen neuen Film befand. Dennoch zog Brad seine Konsequenzen und engagierte dauerhaftes Wachpersonal. Laut The Sun sei Security zuvor nur dann auf dem Gelände gewesen, wenn der Schauspieler selbst zu Hause war.

Vielleicht ist der Hauskauf für Brad ein Lichtblick, nachdem er einige schwierige Wochen hinter sich hat. Anfang August starb seine Mutter Jane Etta Pitt mit 84 Jahren. Details zu ihrem Tod sind bisher keine bekannt. Auch wenn er sich nicht selbst äußerte, soll der Oscar-Preisträger Berichten von TMZ zufolge tief betroffen sein. Was für ihn sicher noch tragischer ist, ist die Tatsache, dass seine Kinder sich nicht von ihrer Großmutter verabschieden konnten. Weil die Familie seit Brads Trennung von Angelina Jolie (50) zerstritten ist, hat er angeblich ein schwieriges Verhältnis zu den sechs gemeinsamen Kindern. Ihre Großmutter Jane soll aufgrund dessen neun Jahre keinen Kontakt zu den Enkeln gehabt haben.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Alberto E. Rodriguez / Staff Brad Pitt mit Pax Thien, Shiloh Nouvel, Maddox und seinen Eltern im Dezember 2014 in Los Angeles