Das dürfte für Angelina Jolie (43) ein Schlag ins Gesicht sein! Vor genau zwei Jahren ging ihre vermeintliche Bilderbuchbeziehung mit Hollywood-Star Brad Pitt (54) in die Brüche. Trotz des unendlichen Rosenkrieges und der Uneinigkeiten zwischen den Noch-Eheleuten, soll die sechsfache Mutter angeblich noch immer an ihrem Ex hängen. Wer jetzt allerdings auf ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares hofft, wird leider enttäuscht: Brad will von Angelina angeblich nichts mehr wissen!

Das behauptet jedenfalls ein Insider gegenüber Hollywood Life: "Brad hat kein Verlangen danach, jemals wieder zurückzublicken. Er ist darüber hinweg. Er hat endlich mit der Trennung abgeschlossen und schaut ab jetzt in die Zukunft, die definitiv nicht Angelina Jolie beinhaltet." Harte Worte, aber es geht sogar noch weiter. Angeblich wolle der "Fight Club"-Darsteller den Kontakt zu seiner Verflossenen am liebsten gänzlich abbrechen.

"Brad hat überhaupt keine Lust darauf, mit Angelina zu reden. Das tun sie sowieso selten und dann nur über die Kinder und auch nur, wenn es absolut nötig ist", will die Quelle wissen. Der Schauspieler wolle den "Albtraum" einfach hinter sich lassen und sein Leben in Frieden weiterleben.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de