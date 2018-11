Daniel Küblböcks (33) Verschwinden ist nach wie vor ein großes Mysterium! Seit rund zwei Monaten wird der Drittplatzierte der allerersten DSDS-Staffel inzwischen bereits vermisst. Unterwegs von Hamburg nach New York soll er auf offener See von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen sein. 30 Stunden lang wurde mit Schiffen und Flugzeugen nach ihm gesucht – vergeblich: Von Daniel fehlt nach wie vor jede Spur. Bei seinen Fans, Freunden und bei seiner Familie hinterlässt der Sänger eine klaffende Lücke. Vor allem sein Papa Günther Küblböck trauert. Er weiß um die Zukunftspläne, die sein Sohn geschmiedet hatte!

Im Interview mit Bunte offenbarte Daniels Papa, dass dem 33-Jährigen vor allem sein Studium der Darstellenden Künste sehr am Herzen gelegen habe. "Er nahm die Ausbildung dort extrem ernst und war froh, dass im September alles vorbei gewesen wäre. Danach wollte er sich ein Engagement an einem deutschen Theater suchen", erzählte er. Außerdem soll er vorgehabt haben, Berlin den Rücken zu kehren und wieder in den Süden Deutschlands zu ziehen. "Er hatte zusammen mit den Brüdern ein Haus gemietet und wollte seinen Lebensmittelpunkt wieder ganz nach Bayern verlegen", plauderte der 53-Jährige weiter aus.

Am 9. März 2019 soll Daniel offiziell für tot erklärt werden. "Bei Schiffsunglücken passiert das automatisch nach sechs Monaten", erklärte Günther. Die Trauer um sein verlorenes Kind sei derweil nur schwer zu beschreiben. Die gesamte Familie werde jeden Tag aufs Neue an den tragischen Verlust erinnert.

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Anzeige

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Anzeige

Philipp Mertens/face to face/ActionPress Daniel Küblböck beim RTL Spendenmarathon 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de