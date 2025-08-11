Carsten Spengemann widmet Daniel Küblböck rührende Worte

Im September 2018 verschwand Daniel Küblböck (†33) auf hoher See. Durch eine kürzlich veröffentlichte Doku ist der DSDS-Star zurzeit wieder in aller Munde. Auch Moderator Carsten Spengemann (52) erinnert sich nun gegenüber RTL an den jungen Sänger, den er damals bei der Castingshow kennenlernte. Er habe besonders seine Individualität geschätzt. "Daniel war, glaube ich, mit seiner Art und Weise ein paar Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt voraus. Heutzutage darf jeder sein, wie er will", erklärt Carsten. Bei den Castings in München sei ihm der extrovertierte Bayer sofort aufgefallen.

Den DSDS-Fans blieb Daniel damals mit seiner schrillen Art in Erinnerung. Doch Carsten erlebte den 18-Jährigen auch von einer anderen Seite. Im Interview berichtet er: "In dieser ganzen Medien- und Glamourwelt war er derjenige, der uns alle so ein bisschen geerdet hat, der uns Normalität mitgegeben hat. Das klingt sehr paradox, wenn man bedenkt, dass er eigentlich der bunteste Vogel war. Aber er war so ein bisschen das kleine Rädchen, das die ganze Maschinerie zusammengehalten hat."

Ende August 2025 hätte Daniel seinen 40. Geburtstag gefeiert. Bis heute wirft sein Verschwinden auf der Atlantik-Kreuzfahrt Fragen auf, denen nun eine ARD-Dokumentation nachgegangen ist. Besonders tragisch ist eine Sprachnachricht, die der TV-Star während seiner Reise an seinen Ex-Partner Manuel Pilz geschickt hatte. Darin erzählte der 33-Jährige: "Ich wollte dir nur sagen, dass ich gerne von diesem Schiff runter möchte. Ich würde gerne nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir... Ruf doch mal bitte zurück. Alles klar, mach's gut, ciao!"

Hein Hartmann / Future Image, IMAGO / APress Collage: Carsten Spengemann und Daniel Küblböck

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Daniel Küblböck beim RTL-Spendenmarathon 2017

