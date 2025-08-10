So war Daniel Küblböcks zurückgezogenes Leben auf Mallorca

Daniel Küblböck (†33) führte vor seinem Tod ein überraschend zurückgezogenes Leben auf Mallorca. Nachdem die Immobilienmillionärin Kerstin Kaiser ihn 2011 adoptiert hatte, zog der DSDS-Star in eine von ihr organisierte Wohnung in Paguera. Acht bis neun Monate im Jahr verbrachte Daniel auf der Baleareninsel, wo er es genoss, unerkannt bleiben zu können. "Wenn ich hier bin, bin ich einfach nur Daniel", erklärte er damals in einem TV-Interview, das in der ARD-Doku "Die Küblböck‑Story – eure Lana Kaiser" zu sehen ist. Sein Rückzugsort ließ ihn vom schrillen Paradiesvogel mit bunter Kleidung und auffälliger Stimme zu einem durchtrainierten Mann reifen, der fließend Spanisch sprach und die Anonymität zu schätzen wusste.

Seine zurückgezogene Seite zeigte sich auch in seiner Beziehung mit Robin Gasser (28), mit dem er zwischen 2014 und 2017 liiert war. Die beiden lebten teils in Berlin, teils auf Mallorca, wo sie zusammen eine ruhige Zeit verbrachten. "Mallorca war für Daniel ein Rückzugsort, an dem er herunterkommen kann, an dem er sich ein bisschen zurückziehen kann. Hier habe ich auch manchmal einen anderen Daniel erlebt, der ein bisschen geerdet ist und auch mal seine Sorgen vergessen kann", erzählt Robin in der Doku. Trotz der äußeren Ruhe scheint Daniel innerlich oft zerrissen gewesen zu sein. Zwischen 2003 und 2018 fand er sich in verschiedenen Phasen seiner Persönlichkeitsentwicklung wieder. Ab 2015 widmete er sich seiner Schauspielausbildung in Berlin, was ihn schließlich dazu brachte, weniger Zeit auf Mallorca zu verbringen.

Seit seinem 2018 mysteriösen Verschwinden auf einer Kreuzfahrt bleibt das Schicksal des DSDS-Stars ein Rätsel. Die ARD-Doku "Die Küblböck-Story – eure Lana Kaiser", die am 26. August veröffentlicht wird, beleuchtet unter anderem diese tragischen Ereignisse. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten damals, wie eine Person zielgerichtet über die Reling sprang. Obwohl umfangreiche Suchaktionen eingeleitet wurden, blieb Daniels Leichnam unauffindbar. Sein Verschwinden wirft bis heute viele Fragen auf, doch die Doku bietet Einblicke in bislang weniger bekannte Facetten seines Lebens und gibt Wegbegleitern wie Robin Gasser Raum, die Erinnerungen an ihn zu teilen.

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Daniel Küblböck beim RTL-Spendenmarathon 2017

Instagram / crybrudi Robin Gasser und Daniel Küblböck

