Michael Douglas (74) zählt seit Jahrzehnten zu den größten Schauspielern der Filmbranche. Der Ehemann von Catherine Zeta-Jones (49) wurde mit Filmen wie "Wallstreet" oder "Basic Instinct" zur regelrechten Leinwandlegende. Bereits etliche Preise zählt der Produzent zu seinen Errungenschaften – doch eine Ehre wurde ihm bisher noch nicht zuteil: einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame. Bis jetzt – Michael wurde nun mit der begehrten Auszeichnung auf dem Hollywood Boulevard geehrt!

Seine Sternenplakette erhielt der 74-Jährige am Dienstag im Beisein seiner Frau, seinem Papa Kirk (101) und seinem Sohn Cameron (39). Total happy strahlte der Oscarpreisträger bei der Verleihung bis über beide Ohren. "Warum hat dieser Moment so lange auf sich warten lassen", scherzte Michael ganz ungeniert bei der Zeremonie über die doch recht späte Auszeichnung. Immerhin ist der Charakterdarsteller bereits seit 50 Jahren im Filmgeschäft.

Damit ist diese Ehrung mittlerweile der zweite Stern in der Familie Douglas. Bereits sein 101-jähriger Dad Kirk erhielt 1960 eine Trophäe auf dem Walk of Fame und Michael war sichtlich gerührt über den Support seines Vaters: "Es bedeute mir so viel, dass du heute hier bist. Ich danke dir für all deinen Rat – und ich muss es jetzt sagen, ich bin stolz, dein Sohn zu sein."

Gregg DeGuire/Getty Images Cameron Douglas, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Kirk Douglas

Gregg DeGuire/Getty Images Michael Douglas in Hollywood, November 2018

Gregg DeGuire/Getty Images Cameron, Kirk und Michael Douglas in Hollywood, November 2018

