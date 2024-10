Michael Douglas' Tochter Carys ergattert erste Filmrolle

Carys Zeta Douglas (21), die Tochter der Hollywood-Stars Michael Douglas (80) und Catherine Zeta-Jones (55), hat ihre erste Hauptrolle an Land gezogen! In dem neuen Kurzfilm "F*ck That Guy", produziert von keinem Geringeren als Spike Lee (67), schlüpft sie in die Rolle der Frankie. Der Film feiert demnächst auf einem Filmfestival in Los Angeles Premiere und sorgt bereits jetzt für viel Aufsehen. Mit ihrem berühmten Nachnamen im Rücken und dem offenbar vererbten Talent ihrer Eltern scheint sie bereit zu sein, das Publikum auf der großen Leinwand zu begeistern.

Der Film spielt im Connecticut des Jahres 1992 und erzählt die Geschichte von Frankie, die verzweifelt versucht, die Aufmerksamkeit ihrer älteren besten Freundin zu erlangen. Um zu beweisen, dass Sex keine große Sache ist, begibt sie sich auf einen selbstbestimmten Weg der Entdeckung. An der Seite von Carys ist auch Victoria Pedretti (29), bekannt aus der erfolgreichen Netflixserie You, zu sehen.

Carys scheint das Talent ihrer berühmten Eltern Michael und Catherine geerbt zu haben. Die Hollywoodstars sind schon seit 24 Jahren verheiratet und haben neben Carys auch einen Sohn namens Dylan (24) zur Welt gebracht. Auch er hat seinen Weg ins Rampenlicht gefunden: Mit seiner politischen Radiosendung "Young American With Dylan Douglas" richtet er sich an die Generation Z.

Anzeige Anzeige

Instagram / carys.douglas Carys Zeta Douglas, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Dylan Douglas bei der Premiere von "America's Burning" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige