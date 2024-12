Michael Douglas genießt seine Karrierepause in vollen Zügen

Michael Douglas (80) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Doch auch die Allergrößten brauchen mal eine Pause. Und genau die macht Michael aktuell und scheint es total zu lieben. Seit zwei Jahren arbeitet er nicht mehr an Filmprojekten. "Ich habe mir 2023 freigenommen, und 2024 ist jetzt fast vorbei... Ich genieße mein Leben sehr", berichtete der Mann von Catherine Zeta-Jones (55) im Rahmen des Red Sea Film Festivals in Saudi-Arabien, wie Deadline berichtet. Michael hat sich damit zum ersten Mal seit 60 Jahren eine wohlverdiente Pause gegönnt.

In dem Interview sprach der 80-Jährige aber nicht nur über seine Pause, sondern auch über seine Arbeit. So verdeutlichte Michael, dass es ihn etwas ärgert, dass er sich vor seiner Auszeit mehr aufs Produzieren von Filmen konzentrierte – dies habe ihm die Freude am Schauspielern genommen, weswegen er sich schließlich zurückzog. "Ich hatte eine große Produktionsfirma. Ich habe meine eigenen Filme finanziert. Der Aspekt des Produzierens hat mich irgendwie vereinnahmt, und ich fand mich in Filmen wieder, die ich produzierte, und das ist keine gute Kombination", erklärte der "Basic Instinct"-Star. Inzwischen habe er aber Lust, bald wieder vor der Kamera zu stehen. Zudem wolle er sich in einem neuen Genre versuchen: den Horrorfilmen. Über die Jahre hinweg wirkte Michael noch nie in einem mit.

Persönlich betonte Michael in all den Jahren immer wieder, wie wichtig ihm die Balance zwischen Beruf und Privatleben ist. Durch seine glückliche Ehe mit Catherine ist ihm dies gut gelungen. Sie sind seit 2002 miteinander verheiratet und haben zwei Kinder zusammen – Carys (21) und Dylan Michael (24). Vor wenigen Wochen feierten die Eheleute ihren 24. Hochzeitstag. Dazu schwärmten sie auf Instagram voneinander. "Vor 24 Jahren habe ich 'Ja' gesagt. Alles Gute zum Jubiläum, lieber Michael. Unsere Liebe ist wie ein Hole-in-One. Man muss es sehen, um es zu glauben. Ich liebe dich", schrieb Catherine zu ihren Hochzeitsfotos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones

Anzeige Anzeige

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas an ihrem Hochzeitstag

Anzeige Anzeige