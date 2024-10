Michael Douglas als Film-Ikone und "Menschenfreund" geehrt

Michael Douglas (80) wurde am Dienstag mit dem Lifetime Achievement Award des Avon Theaters in Stamford ausgezeichnet. Die Verantwortlichen des Theaters ehrten den Schauspieler für seine herausragenden Beiträge zum Film und sein bemerkenswertes wohltätiges Engagement. "Michaels außergewöhnliches Talent, seine Hingabe an sein Handwerk und sein nachhaltiger Einfluss auf die Welt der Unterhaltung und sein humanitäres Wirken verkörpern wirklich den Geist dieses Preises", sagte der Geschäftsführer des Avon Theaters, Peter Gistenlinck, in seiner Rede. "Er hat in [Filmen] aller Genres und aller Art mitgewirkt, und außerdem ist er ein echter Menschenfreund“, fuhr er fort. Michael setzt sich seit Jahrzehnten für die nukleare Abrüstung ein und ist bereits seit 1998 Friedensbotschafter der Vereinten Nationen.

Die feierliche Veranstaltung zog 270 Gäste an, die gekommen waren, um Michael zu ehren. Wie Hello Magazine berichtet, hob der "Falling Down"-Darsteller in seiner Dankesrede die Bedeutung von Orten wie dem Avon Theater für die Gemeinschaft hervor und betonte, wie das Kino Menschen zusammenbringe: "Ob man einen Film genießt, sich gegenseitig unterstützt oder einfach Momente teilt, die uns verbunden fühlen lassen, das Avon ist genau so ein Ort – ein Treffpunkt, an dem die Kraft des Kinos uns alle vereint", sagte er. Vorab wurde er von Kollegen mit aufgezeichneten Videobotschaften gewürdigt, darunter Regisseur Steven Soderbergh, "Ant-Man"-Co-Star Paul Rudd (55) und Ex-Präsident Bill Clinton (78). Während des Abends nahm sich Michael darüber hinaus Zeit, Fragen aus dem Publikum zu seinen verschiedenen Rollen und zur Schauspielerei zu beantworten.

Seine Frau Catherine Zeta-Jones (55) und seine drei Kinder Cameron, Dylan und Carys waren bei der Zeremonie nicht anwesend. Als Familienmensch nutzt Michael aber jede Gelegenheit, von seinen Kindern zu schwärmen. Erst letzten Sonntag besuchte er seine Tochter Carys an der Brown University in Rhode Island, wo sie studiert. Auf Instagram teilte er ein Foto mit den Worten: "Besuche meine Tochter Carys an der Uni an einem herbstlichen Sonntag!" Carys tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern und strebt eine Karriere in der Schauspielerei an. Sie hat kürzlich eine Rolle in einem Kurzfilm ergattert, in dem auch die Schauspielerin Victoria Pedretti (29) mitspielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas bei den Oscars, Februar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige