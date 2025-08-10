Catherine Zeta-Jones: So geht sie mit Kritik an ihrer Ehe um

Catherine Zeta-Jones (55) und ihr Ehemann Michael Douglas (80) feiern in diesem Jahr ihr 25. Hochzeitsjubiläum. Bei der Premiere der zweiten Staffel des Netflix-Hits Wednesday am 30. Juli 2025 in London zeigte sich die Schauspielerin bestens gelaunt und reagierte charmant auf Fragen zu ihrer Ehe. "25 Jahre – nicht schlecht für eine Ehe, von der die meisten sagten, sie würde nicht halten", witzelte sie in einem Interview mit Entertainment Tonight. Trotz ihres Altersunterschieds von 25 Jahren, der oft Anlass für kritische Kommentare bot, haben die beiden Hollywood-Größen der Welt das Gegenteil bewiesen. Ihr Jubiläum wollen sie mit einer großen Hochzeitsparty feiern.

Ihr Erfolgsgeheimnis? Catherine betont immer wieder, dass Liebe, Respekt und Humor die Grundpfeiler ihrer Ehe sind. Auch die Balance zwischen Nähe und Freiraum spielt für beide eine entscheidende Rolle: "Wir respektieren den Raum des anderen und haben den gleichen, nicht enden wollenden Humor", erklärte sie einst. Dabei haben sie auch bewiesen, dass sie gemeinsam durch schwere Zeiten gehen können. Während Michael eine Krebserkrankung überstand, kämpfte Catherine mit ihrer bipolaren Störung. Beide stellten sich diesen Herausforderungen Seite an Seite – eine ihrer größten Stärken als Paar.

Privat macht die gemeinsame Familie das Glück der beiden perfekt. Catherine und Michael sind stolze Eltern von Dylan und Carys. Ihre Kinder haben kürzlich akademische Abschlüsse gefeiert und bereiten ihren erfolgreichen Eltern immer wieder große Freude. Bei der Premiere von "Wednesday" sprach Catherine liebevoll über ihre "wundervollen" Kinder, die das Beste in ihrem Leben seien. Dass die beiden Schauspieler – trotz kritischer Stimmen – ein so erfülltes Privat- und Familienleben aufgebaut haben, erfüllt sie sichtlich mit Stolz und macht sie für viele zu einem echten Vorbildpaar.

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas, Schauspieler

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas mit seiner Familie