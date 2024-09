Catherine Zeta-Jones sendet Michael sexy Geburtstagsgrüße

Michael Douglas (80) und Catherine Zeta-Jones (55) hatten doppelten Grund zur Freude, als sie am 25. September ihre Geburtstage feierten. Michael wurde 80 Jahre alt und Catherine feierte ihren 55. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass teilt Catherine eine freizügige Überraschung auf Instagram: Sie posiert nackt vor einem Spiegel, das Foto ist von der Seite aufgenommen. Sie erklärt das Bild zu einem besonderen Geburtstagsgeschenk für ihren Mann: "Nach über 25 Jahren, in denen ich meinen Geburtstag mit meinem Mann teile, gehen mir langsam die Geschenkideen aus!", schreibt die Schauspielerin. Neben Golfbällen sei das Foto also eine weitere Möglichkeit, scherzt sie.

Neben Catherines Post gab es jedoch auch einen bewegenden Beitrag ihrer Tochter Carys (21). Sie zollte in ihrer Instagram-Story beiden Elternteilen Tribut und postete ein paar Bilder aus Kindheitstagen. "Herzlichen Glückwunsch an meine unglaublichen Eltern", schrieb sie liebevoll dazu und betonte, dass keine Worte ihre Liebe zu den beiden ausdrücken könnten. Zwei Schnappschüsse zeigen Carys als Kleinkind beim Tollen mit ihrem Papa und Kuscheln mit ihrer Mama. Auf einem weiteren Bild sind die beiden Hollywoodstars, Carys und ihr älterer Bruder Dylan Michael (24) zu sehen.

Catherine und Michael pflegen seit über zwei Jahrzehnten eine innige Beziehung, die trotz Höhen und Tiefen Bestand hat. In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärte die Walisin einst, dass das Geheimnis ihrer langen Ehe in ihrem gemeinsamen Humor läge. "Wir haben viel Spaß zusammen", sagte sie und erklärte weiter: "Wir haben noch nie unseren Sinn für Humor verloren und genießen die Gesellschaft des anderen." Im Jahr 2013 trennten sich die beiden kurzzeitig, doch fanden wieder zueinander – seither scheint die Verbindung stärker denn je.

Getty Images Carys Zeta Douglas, Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in Cannes im Mai 2023

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

