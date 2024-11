Michael Douglas und seine Catherine feiern 24. Hochzeitstag

Catherine Zeta-Jones (55) und Michael Douglas (80) feiern ihr 24. Hochzeitsjubiläum. Dazu teilten die beiden Hollywood-Stars auf ihren Instagram-Accounts berührende Beiträge mit alten Hochzeitsfotos. Der Wednesday-Star schrieb zu seinem Post: "Vor 24 Jahren habe ich 'Ja' gesagt. Alles Gute zum Jubiläum, lieber Michael. Unsere Liebe ist wie ein Hole-in-One. Man muss es sehen, um es zu glauben. Ich liebe dich." Auch Michael feierte den besonderen Tag mit süßen Worten. "Vor 24 Jahren, meine Liebste. Wow, war ich ein glücklicher Kerl! Alles Gute zum Jubiläum, Catherine!", schwärmte der Schauspieler.

Im Dezember 1999 wagten Michael und Catherine nach einem Jahr Liebe den nächsten Schritt: Sie verlobten sich. Ein Jahr danach gaben sich die Turteltauben in einer luxuriösen Zeremonie im Plaza Hotel in New York City das Jawort. Unter ihren Gästen befanden sich zahlreiche Promis, darunter Tom Hanks (68), Whoopi Goldberg (69), Anthony Hopkins (86), Brad Pitt (60) und Goldie Hawn (78). Seit ihrer Heirat gelten der "Basic Instinct"-Star und seine Liebste als eines der Traumpaare Hollywoods. Zusammen haben Michael und Catherine zwei Kinder – Dylan (24) und Carys (21).

Michael und Catherines Ehe war jedoch nicht immer vom puren Glück geprägt. 2010 machte der Schauspieler publik, an Krebs erkrankt zu sein – er litt damals an Kehlkopfkrebs. Der Tumor saß an seiner Zungenwurzel und war bereits sehr fortgeschritten. Deshalb musste der zweifache Oscar-Preisträger schnellstmöglich operiert werden. 2013 erklärte Michael, dass der Auslöser der Erkrankung Oralsex gewesen sei. Was zunächst skurril klang, erklärte der damals 68-Jährige in einem Interview mit The Guardian genauer: "Diese bestimmte Art von Krebs, die ich habe, wird von den Humanen Papillomviren ausgelöst. Und die habe ich mir beim Cunnilingus [Oralverkehr] eingefangen."

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

