Damit hätten Vinh-Nghi Tiet (34) und Wolfgang Kleiner (56) wohl kaum gerechnet! Am Dienstagabend wagten sich die zwei mit einer Weltneuheit vor die Investoren bei Die Höhle der Löwen: Die Unternehmer präsentierten ihren aspUraclip, einen Mini-Inhalator aus medizinischem Silikon – der verströmt beim Einführen in die Nase ätherische Öle, die entspannend und erkältungshemmend wirken. Für die Löwen Ralf Dümmel (51) und Carsten Maschmeyer (59) war das Produkt ein gefundenes Fressen und es kam zu einem Deal. Nach der Ausstrahlung ging die Erfolgsstrecke weiter: Aufgrund der zu hohen Nachfrage brach der Teleshopping-Sender QVC komplett zusammen!

Wie gewöhnlich wurden auch nach der zehnten Folge der Erfinder-Show die Produkte aus der Sendung angepriesen. Statt gemütlichem Verkaufs-TV herrschte dieses Mal aber absolutes Chaos. Grund dafür: der aspUraclip. Bereits nach 90 Minuten waren bereits über 35.000 Bestellungen eingegangen und 100.000 Exemplare verkauft. Interessierte Kunden mussten zum Teil über eine halbe Stunde Wartezeit in der Bestell-Hotline einrechnen. "So einen großen Kundenansturm auf ein Produkt hatten wir noch nie. Das hat die kühnsten Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen. Das ist ein historischer Meilenstein, unser Team hatte ausnahmslos Gänsehaut", freute sich die QVC-Einkaufschefin Jeanette Lenski noch in derselben Nacht gegenüber Bild.

Der Verkauf des gehypten Inhalators wurde kurzzeitig ausgesetzt. Selbst die Planung des Programms musste verschoben werden. Erhältlich ist der Verkausschlager in den Sorten "med", "fresh" und "relax".

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Wolfgang Kleiner und Vinh-Nghi Tiet von Aspira Clip

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Wolfgang Kleiner und Vinh-Nghi Tiet von Aspira Clip

