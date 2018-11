Was für ein Karriere-Meilenstein für Niklas Schröder (29)! In den vergangenen zwei Jahren machte der prominente Strahlemann vor allem wegen seiner beiden Kuppelshow-Teilnahmen Schlagzeilen: Buhlte er 2017 noch um das Herz der damaligen Bachelorette Jessica Paszka (28), begab er sich diesen Sommer auf Flirtkurs bei Bachelor in Paradise. Doch jetzt ist mit Reality-TV offenbar Schluss: Nik verkündete seinen Fans nämlich ganz stolz, dass er schon bald in einer richtigen Serie zu sehen sein wird!

Auf Instagram überraschte der Wallenhorster Influencer seine fast 97.000 Follower mit dieser Nachricht: Nik steht aktuell für die ZDF-Krimiserie "Heldt" mit Kai Schumann (42), Janine Kunze (44) und Co. vor der Kamera! "Ein kleiner Schritt in eine neue Richtung. Ich kann euch hiermit sagen, dass ich in der Erfolgsserie beim ZDF eine Rolle bekommen habe! Ich bin so überglücklich und dankbar", verkündete er happy. Welchen Part er einnehmen wird und wie groß der wirklich sein wird, verriet Nik noch nicht – nur, dass es "krass" wird!

Den ersten Tag am Set hat Nik übrigens schon überstanden – und informierte natürlich seine Anhänger sofort darüber, wie es gelaufen ist: "Das erste Mal als Schauspieler vor der Kamera war ein krasses Gefühl! Und ja, ich habe den Text vergessen. Passiert jedem haben sie gesagt", amüsierte er sich in seiner Insta-Story. Insgesamt sei der Dreh die beste TV-Erfahrung gewesen, die er je habe machen dürfen – ob Reality-Shows à la Bachelorette jetzt nie mehr für den Tattoo-Fan infrage kommen? Was meint ihr: Wie wird sich Niklas als Schauspieler schlagen? Stimmt unter dem Artikel ab!

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei Audi Ascot Renntag 2018

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Promiflash Niklas Schröder, Teilnehmer bei "Die Bachelorette" 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de